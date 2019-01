Stuhr to jeszcze aktor?! Ogłasza polityczny bojkot TVP

nikt 23.1.19 14:56

Ja osobiście nie znoszę ani ojca ani syna z rodziny Stuhr . Ojciec nieco spodobał mi się po zobaczeniu Seksmisji . Pasował do tej roli . Przestał mi się jednak podobać po latach gdy znów go zobaczyłam . Wyraz jego twarzy był odrażający . A syn zaczyna coraz bardziej przypomina ojca . W wyrazie twarzy oczywiście .

Bywa tak często , że czujemy niechęć do kogoś chociaż nie mamy temu człowiekowi nic do zarzucenia . Po prostu nie nadajemy na tych samych falach i siłą reakcji nas coś od tego człowieka odrzuca .

Tak samo było w przypadku Hanny Gronkiewicz -Waltz .Gdy ją po raz pierwszy zobaczyłam w telewizji jeszcze jako prezesa banku , to od razu mi się nie spodobała jako człowiek . Niczego o niej nie wiedziałam .

Po latach okazało się , że moja reakcja była prawidłowa .

A to , że ktoś z tzw. celebrytów swoją postawą pragnie mi narzucić swój punkt widzenia czy taką samą postawę.........to uderza kulą w płot . Ja oglądam to , co sama sobie wybiorę .