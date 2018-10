STRZEŻCIE SIĘ, PiSowcy!!! Prof. Sadurski powołuje... Obywatelski Trybunał Stanu

To zresztą nie jedyny "ciekawy" pomysł, na który wpadł znany prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego lubiący od czasu do czasu wyzwać wyborców PiS od "nieoświeconego plebsu", nie myśląc zapewne nawet o tym, że mówi również o pewnej części studentów swojej uczelni. Wcześniej prof. Sadurski wymyślił bowiem "Akt Oskarżenia przeciw najważniejszym osobom w państwie PiS". Śmieszne jest to, że środowisko, które krzyczy, że celem PiS-u jest zemsta na przeciwnikach politycznych samo, z braku innych środków, chwyta się takich właśnie pomysłów.