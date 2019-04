Strzemecki: To jest chore - totalny absurd ideologii gender

,,Ponieważ przyczyną jest samo istnienie płci i dipolarność, czyli zróżnicowanie na dwa bieguny, to odpowiedzią na pojawiającą się dyskryminację jest likwidacja płci. To jest ta prosta odpowiedź. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jeśli taki cel sobie postawimy, to mamy właściwie cel obalenia tożsamości, pomijając to, że jest on bezsensowny. Tożsamość jest dla człowieka czymś, co obok życia jest rzeczą najcenniejszą. Obalenie tożsamości jest atakiem na człowieczeństwo. To jednoznacznie wskazuje, jak nieludzki jest charakter tej ideologii'' - mówił Grzegorz Strzemecki.