Strzembosz dla F: Nieoczekiwana zmiana miejsc, czyli w co gra Schetyna?

Piotr Strzembosz, źr. youtube.com

Platforma Obywatelska o 180 stopni zmieniła retorykę dotyczącą przyjmowania przez Polskę ludzi, którzy migrują ze wschodu i południa w głąb naszego kontynentu, jednocześnie głosząc, że „od zawsze” byli przeciwni przyjmowaniu „imigrantów” (co do „uchodźców” PO nie ma spójnego stanowiska). Czy to zgodne z faktami?

Twierdzenie, że tak mówili „od zawsze” jest oczywistym kłamstwem, na co są liczne dowody w postaci niedawnych publicznych wypowiedzi liderów PO, wywiadów prasowych, nagrań audio i video, wpisów internetowych itp., ale to mało istotne. Kluczowe pytanie do Grzegorza Schetyny i kierowanej przez niego Platformy Obywatelskiej brzmi:

Czy według nich dziesiątki tysięcy młodych mężczyzn migrujących z Afryki i Azji przez Grecję, Węgry, Włochy, Chorwację w głąb europejskiego kontynentu, których Angela Merkel zamierza relokować w innych krajach należących do Unii Europejskiej, to „uchodźcy”, czy „imigranci”?

Jeśli według Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej są to „uchodźcy”, to dlaczego członkowie tej partii stracili ludzkie, humanitarne i chrześcijańskie odruchy i chcą, gwałcąc międzynarodowe prawo, by owi uchodźcy nie byli przyjmowani przez Polskę, a jeśli według nich są to „imigranci”, to dlaczego Ewa Kopacz, będąc Premierem rządu RP, w imieniu naszego kraju, zobowiązała się do ich przyjęcia?

Piotr Strzembosz

15.05.2017, 16:15