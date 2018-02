Strzelanina w szkole w USA! Dziesiątki rannych

Według najnowszych doniesień napastnik został zatrzymany przez policję. Wcześniej na miejsce ściągnięto liczne oddziały policji oraz SWAT.

Szef miejscowych strażników podał informację, że co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku strzelaniny.

#BREAKING : A shooting has occurred at Marjory Stoneman Douglas High School. https://t.co/xJpqSkic1U

At least 5 injured after shooting at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland

LATEST: https://t.co/pxezUW1UOL pic.twitter.com/z98wsUAxPY

— WSVN 7 News (@wsvn) 14 lutego 2018