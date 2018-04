Strzelanina w siedzibie YouTube. 1 osoba nie żyje

Według informacji amerykańskiej policji strzelała kobieta, która później popełniła samobójstwo, strzelając sobie w klatkę piersiową. Jak wskazują wstępne ustalenia, celem ataku był 32-letni pracownik centrali You Tube. Lokalne media podają, że mężczyzna był wcześniej w związku ze sprawczynią strzelaniny. 32-latek przebywa w szpitalu w stanie krytycznym.

Dwie osoby, które odniosły łagodniejsze obrażenia były prawdopodobnie przypadkowymi ofiarami.

A woman shot three people at YouTube HQ in Northern California and then apparently took her own life, officials say https://t.co/MHFNc8mo4t pic.twitter.com/1zKi59oK2U