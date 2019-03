Straż Graniczna zatrzymała Polsko-Ukraińską mafię!

Proceder polegał m.in. na składaniu w znacznych ilościach w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Delegatura w Zamościu wniosków o wpisanie zaproszenia w celu odwiedzin dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń Wojewody Lubelskiego. Działalność grupy przestępczej opierała się przede wszystkim na uprzednio wyselekcjonowanych do tego celu osób, które pełniły w rozpracowywanym procederze przestępczym rolę tzw. „słupa”, które na zlecenie kierownictwa grupy, wnioskowały o wpisanie do rejestru zaproszeń dla cudzoziemców. W fazie finalnej umożliwiało to obcokrajowcom ubieganie się w polskich placówkach konsularnych o wydanie wiz, które uprawniały ich do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej.