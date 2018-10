Z nowenny do św Judy Tadeusza - przestroga !

Straszny koniec sług szatana

Biada ludziom oddanym służbie szatana. Tacy zginą niezawodnie. Wszystko złe na nich przychodzi. „Ci zaś temu bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób spostrzegają jak bezrozumne zwierzęta, to obracają ku własnemu zepsuciu” (w. 10), czyli na drogę grzechu i zbrodni. „Ci właśnie na waszych agapach są zakałami, bez obawy oddają się rozpuście, samych siebie pasą, obłoki bez wody wiatrami unoszone, drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe, wykorzenione, rozhukane bałwany morskie wypluwające swoją hańbę, gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przeznaczone” (w. 12-13).

„Nieprzeniknione ciemności” oznaczają odrzucenie od Boga i wieczne piekło. Święty Tadeusz, jak widzimy, w tym tekście licznymi porównaniami ukazuje bałwochwalstwo i zbrodniczość idących za podszeptami szatana.

Pomyśl nad tym! Rozważ, co cię czeka, jeśli pójdziesz za poduszczeniami szatańskimi? Co się stanie, jeśli tylko ciału służyć będziesz? Piekło stałoby się wtedy twoim udziałem.