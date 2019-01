Straszne przemówienie. Platforma w lewackich butach antychrysta

,,Chcę z wami podzielić się uniwersalnym hasłem. To hasło to: mamy prawo decydować czy chcemy urodzić dziecko i czy z tym dzieckiem chcemy zostać dłużej w domu niż przewiduje to nasz urlop macierzyński. Mamy wreszcie prawo do edukacji seksualnej naszych dziec. Mamy prawo do łączenia naszych ról życiowych. Widzicie co próbują nam wmówić rządzący. Oni mówią, że nie można być pracującą kobietą i szczęśliwą matką. Nic bardziej mylnego. Mogłabym was wszystkie matki, ma tej sali, zapytać czy jesteście szczęśliwe. Tak, jesteście szczęśliwe, mimo żeście pracowały. Mamy wreszcie prawo pójść za rękę w parku z chłopakiem lub dziewczyną, takie jest w całym cywilizowanym świecie. A wiecie dlaczego? Bo świat jest różnorodny. Mamy prawo do wychowywania naszych dzieci w duchu równościowym tak, aby nie czuły one swoich ograniczeń z tytułu płci. I wreszcie mamy prawo do metody in vitro, finansowanej ze środków publicznych. Tak było za naszych czasów'' - perorowała niczym radykalna lewacka oratorka.