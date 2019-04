Strajk trwa. Co z egzaminami?

Dziś kolejny, już trzeci, dzień ogólnopolskiego strajku nauczycieli. To również dzień, w którym odbywają się egzaminy gimnazjalne, na których okres nie zdecydowano się jednak zawiesić akcji protestacyjnej. Mimo to, na szczęście, egzaminy się odbędą. W dużej mierze jest to możliwe dzięki zgłaszaniu się osób z doświadczeniem pedagogicznym do pomocy przy ich przeprowadzeniu.