Strajk nauczycieli: Rozmowy zawieszone, rząd ma nową propozycję

Wicepremier zapewniła również, że rząd analizuje w tej chwili pewne możliwości co do realizacji postulatów związków zawodowych i w piątek odniesie się do ich propozycji.

"Przedstawiliśmy naszą propozycję w pewnym kalendarzowym projekcie, czyli 15 proc. od 1 stycznia, 15 proc. od 1 września; czekamy na stanowisko strony rządowej"-powiedział Broniarz. Szef ZNP ocenił również, że niepokój związkowców rośnie, "gdy pani premier mówi, że rząd przedstawi swoją propozycję, a jednocześnie odniesie się do naszej, pamiętając, że to pojawia się w piątek (...) To jest coś, co może budzić nasz niepokój".