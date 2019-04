Strajk nauczycieli. Co z maturami? Dyrektor CKE uspokaja

- Dziękujemy dyrektorom szkół, którzy w ponadstandardowy sposób dbają o to, aby egzaminy w tym roku w ogóle przebiegły i przebiegły spokojnie - mówił Marcin Smolik. Dodał, że CKE jest wdzięczna za wsparcie od wolontariuszy, kuratorów i wojewodów. - To jest ogromne zaangażowanie w wyjątkowej sytuacji - podkreślił. Gość PR24 podkreślił, że CKE "dokłada starań, by egzaminy maturalne nie były zagrożone". Jak powiedział, "przesunięcie terminów egzaminów, czy przesunięcie wydania wyników (matur) nie wchodzi w grę", ponieważ "nie ma możliwości prawnej i administracyjno-organizacyjnej", by to zrobić.

- My tu nie mówimy o egzaminie, do którego przystępuje 200 osób, to będzie gigantyczna grupa ludzi. Trzeba te egzaminy przygotować, wydrukować, dostarczyć do szkół, sprawdzić, to już się dzieje. Mówienie, że jest możliwość przesunięcia matur na czerwiec to jest po prostu mydlenie ludziom oczu i próba uśpienia ich czujności - powiedział szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.