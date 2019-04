Strajk dobrowolny? Oto, co robią niektórzy nauczyciele

,,To manifestacja żałoby po zniszczonej godności wszystkich pracowników'' - powiedziała Iwona Załucka z ZNP w Sosnowcu.

Surowo ocenił to prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. ,,Zdjęcie kojarzy się z najgorszymi czasami w polskiej historii. Takie traktowanie osób, które przyszły do szkoły po to, aby umożliwić uczniom przystąpienie do ich pierwszego w życiu egzaminu, szokuje. Wspieramy nauczycieli i będziemy to robić nadal, dlatego mamy nadzieję, że był to jednostkowy przypadek'' - powiedział.