Strajk: Broniarz wzywa zagraniczne posiłki!

west 16.4.19 14:32

Divide et impera - dziel i rządź.

Podzielić, skłócić, osłabić społeczeństwo. Łatwiej wtedy otumanić, wcisnąć kit, zamydlić oczy, odwrócić uwagę.

Lepszej metody totalniacy nie mogli wymyślić. Dziwi tylko, że na ich manipulacje dali się aż tak nabrać niby kształceni i inteligentni ludzie. Nie zdziwiłbym się, jakby do wyborów nie wybuchło kilka podobnych strajków.

Zagłosujmy na nich a niebawem wróci z jeszcze większą mocą to co nam fundowali w latach ich prosperity.