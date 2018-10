Straciła rozum! Gwiazda muzyki przeszła na islam!

O tym, że choroba psychiczna może zniszczyć życie wiemy nie od dziś. Niestety, nie omija to gwiazd muzyki. Sinead O'Connor ogłosiła właśnie przejście na islam.



Irlandzka piosenkarka od lat cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Dziennikarze muzyczni oraz media plotkarskie wielokrotnie opisywały, że jej stan psychiczny stale się pogarsza. Widać, mięli rację.



Wokalistka słynąca z bardzo kontrowersyjnych zachowań ogłosiła na swoim facebookowym profilu przejście na islam. Na zdjęciach udostępnionych w sieci widać ją hadżibie. Publikuje również pod nowym imieniem Shuhada Davitt.



"Chciałabym ogłosić, żę jestem dumna z tego, że zostałam muzułmanką. To naturalna konkluzja podróży każdego inteligentnego teologa" - napisała na swoim profilu.



Gwiazda muzyki słynie z bardzo kontrowersyjnych zachowań i decyzji. W 1992 roku podczas programu Saturday Night Live podarła zdjęcie Jana Pawła II. Siedem lat później odkryła w sobie powołanie i została duchownym w Irlandzkim Kościele Katolickim i Apostolskim. Przyjęła wówczas imię Matka Bernadetta Maria.



W 2010 roku odeszła od kościoła i została jego zatwardziałą przeciwniczką. Teraz swoją "walkę" potwierdziła przyjęciem islamu.



Tak, jak było to wspomniane na początku, Sinead O'Connor od wielu lat jest cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Oznacza to ciągłe zmiany psychiczne od depresji, aż do nadmiernej euforii. Psychiatrzy podkreślają, że jednym z objawów znacznego nasilenia choroby jest podatność na podejmowanie nieprzemyślanych decyzji.



mor/DoRzeczy.pl/Fronda.pl