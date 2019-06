STOP seksualizacji naszych dzieci!!! Nieletni na Paradzie Równości

mordechaj 8.6.19 17:58

Jak to możliwe, że w Polsce kraju "katolickim" rodzi się tym katolikom prawie najmniej dzieci na świecie ? Polska jest na 212 miejscu pod względem dzietności na świecie, na 13 miejscu od końca. Dlaczego te "Polski - katoliczki pełną gębą" NIE CHCĄ RODZIĆ DZIECI ? Pewnie przeszkadza im to straszne LGBT by zajść w ciążę i urodzić dzieci :))))) Polakom-katolikom też pewnie przeszkadza LGBT, by płodzić dzieci i brać za nie odpowiedzialność. Mówię wam, LGBT jest straszne ;)