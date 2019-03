STOP pedofilii!!! Matka zabierała córkę na orgie. Sześciolatkę gwałcono i podawano jej narkotyki

Przerażające doniesienia z Australii. Matka oraz ojczym sześcioletniej dziewczynki zabierali ją na imprezy tzw. „swingersów”, gdzie zmuszano ją do zażywania narkotyków i kąpania z grupą dorosłych. Dziewczynka padła też ofiarą grupowych gwałtów.

W sprawie właśnie zapadł pierwszy wyrok. Jedna z czterech osób, która oskarżona była o gwałty na sześcioletniej dziewczynce, 51-letni Tracey Coulter, posiedzi w więzieniu 21 lat. Najbardziej szokujące jest zaś to, że w proceder zaangażowani byli zarówno matka jak i przyrodni ojciec dziecka.

Dziewczynkę na wspomnianych imprezach zmuszano do oglądania filmów porno, palenia fajki wodnej z metamfetaminą i oglądania zbiorowego seksu całej czwórki. Przynajmniej trzykrotnie ją również włączono do tych aktów, niektóre z nich nagrano. To właśnie dlatego cała sprawa wyszła na jaw.