Stop nienawiści wobec chrześcijan! Dołącz!

Dumny Lewak Mangozjeb 25.6.19 11:48

Wy katolicy to jednak jesteście niezłymi hipokrytami , żydów i muzułmanów można obrażać i się z nich śmiać , ale jeśli ktoś powie o was coś nieprzychylnego to już go chcecie do więzienia wysłać . Nie wiem czy wiecie ale żyjemy teoretycznie w świeckim państwie , dajcie więc innym religiom więcej swobody