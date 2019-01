'Stop nienawiści'- mówicie? Wojewódzki o 'dz****ch' i Macierewiczu

Zarówno prowadzący, jak i gość programu nie kryją się ze swoimi poglądami politycznymi. Wiadomo, że bliżej im do opozycji niż do PiS-u. A opozycja w ostatnim czasie ma usta pełne sprzeciwu wobec "mowy nienawiści". Tym bardziej zaskakują "żarty" serwowane w programie Wojewódzkiego we wtorek wieczorem, czyli już po tragicznym zdarzeniu, które opozycję i jej autorytety skłoniło do "refleksji", że nienawiść jest zła.