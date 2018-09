Stop homoindoktrynacji w ZHP!!! (PETYCJA)

Harcerstwo wychowuje młodych ludzi w duchu patriotyzmu, niesienia pomocy innym, miłości do ludzi i przyrody, zaradności oraz wielu innych dobrych i szlachetnych wartości. Tak było od zawsze. Niestety, ruch LGBT próbuje to zepsuć i zapuścić swoje macki również tam. >>>NIE DOPUŚĆ DO TEGO! PODPISZ PETYCJĘ!<<<

"Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) prowadzi homoseksualną indoktrynację dzieci i młodzieży. Na Zlocie 100-lecia występują wspólnie aktywista homoseksualny Robert Biedroń i Naczelniczka ZHP Anna Nowosad. Główna Kwatera ZHP publikuje podręcznik, który dopuszcza praktykujących homoseksualistów do funkcji wychowawców dzieci i młodzieży. Władze ZHP organizują dla instruktorów harcerskich warsztaty prowadzone przez aktywistów homoseksualnych i seks-edukatorów, połączone z promocją filmu propagandowego kina LGBT."-czytamy na stronie teczowezhp.pl. Można tam podpisać petycję do przewodniczącego i naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego

"To zdrada wartości moralnych i ideałów przekazanych przez założycieli harcerstwa w Polsce i na świecie: Roberta Baden-Powella i Andrzeja Małkowskiego! To podeptanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami moralnymi i religijnymi!"- przekonują pomysłodawcy petycji.

