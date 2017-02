Stonoga nie przerywa zabawy z wymiarem sprawiedliwości

reklama

Zbigniew Stonoga miał się stawić w więzieniu na warszawskiej Białołęce, by tam rozpocząć zasądzoną karę pozbawienia wolności. Zamiast tego wyjechał za granicę. Teraz zastanawia się, czy rząd PiS chce go zamordować.

Biznesmen jest oskarżony o przywłaszczenie luksusowego samochodu, co doprowadziło do skazania go na rok więzienia. Stonoga miał trafić do więzienia na Białołęce w 2015 roku, ale od tego czasu udaje mu się uniknąć warszawskiego aresztu.

Stonoga opublikował film, w którym przekonuje, że został skazany niesłusznie i naprawdę nic złego nie zrobił.

Jak pisze (pisownia oryginalna):

"Dlaczego Sąd Okręgowy w Warszawie chce narazić mnie na utratę życia?

Przecież mają dokumenty wyprodukowane na ich potrzeby przez komunistycznych lekarzy z medycyny sądowej przy oczki, z treści których wynika, że wykonanie wobec mnie tej stalinosko orzeczonej kary jest możliwe tylko z zachowanie warunków bezpieczeństwa medycznego których nie posiada AŚ W-wa Białołęka.Czy zatem te dziady z PiS-u chcą mnie zamordować?

Policja była już u mnie w domu.Publikuję więc ten film aby Was poinformować co dalej....".

emde/Facebook

24.02.2017, 11:30