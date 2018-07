Stoltenberg stanowczo nt Niemiec: NATO nie jest darem natury

Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg udzielił wywiadu dla "Bild am Sonntag". W rozmowie zaapelował do niemieckiego rządu o zwiększenie wydatków Niemiec na obronność.

Jak przypomniał Stoltenberg, podczas szczytu w Newport w 2014 r. kraje członkowskie NATO zobowiązały się do przeznaczania na obronność 2 procent PKB. Jak zauważył szef NATO, Niemcy to kraj, który odgrywa w Sojuszu bardzo ważną rolę, ze względu na swój potencjał gospodarczy. Tymczasem kanclerz Angela Merkel gwarantuje tylko 1,5 proc. PKB na obronność do roku 2024.

Jens Stoltenberg stanowczo podkreślił, że "NATO nie jest darem natury". Sojusz- wskazał rozmówca "Bild am Sonntag"- musi być wciąż "zawiązywany i umacniany na nowo", tak przez polityków państw członkowskich, jak i wszystkich Europejczyków oraz mieszkańców Ameryki Północnej.

Również prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump wielokrotnie krytykuje Niemcy za zbyt mały wkład finansowy w Sojusz Północnoatlantycki.

