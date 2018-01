Stocha zwycięski skok w Nowy Rok!!! W Niemczech zabrzmiał 'Mazurek Dąbrowskiego'

Kamil Stoch idzie jak burza!!! Zaledwie dwa dni wcześniej wygrał konkurs w Oberstdorfie na inauguracyjnych zawodach Turnieju Czterech Skoczni, a już dziś, w pierwszy dzień nowego, 2018 roku zajął pierwsze miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen.

Dziś w Niemczech znów zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. To zwycięstwo oznacza 49. podium indywidualne Stocha w jego karierze i zarazem piąte w bieżącym sezonie. W całej karierze skoczka jest to 24. zwycięstwo. Jednocześnie, Kamil Stoch to pierwszy polski skoczek narciarski, który zwyciężył w dwóch pierwszych konkursach Turnieju Czterech Skoczni. Polak zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej tego turnieju.

Drugie miejsce zajął Niemiec Richard Freitag, a trzecie Norweg Anders Fannemel.

„Trochę nerwów, ale mamy pierwszego polskiego zwycięzcę w Garmisch-Partenkirchen! Brawo Kamil Stoch!”- napisał w poniedziałek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

