STOCH ZWYCIĘŻYŁ!!! Polak przechodzi do historii skoków

Nieprawdopodobny wyczyn Kamila Stocha! Polski skoczek jako drugi w historii zwyciężył we wszystkich czterech konkursach Turnieju Czterech Skoczni! Obronił tym samym również zwycięstwo w TCS sprzed roku.

Stoch w pierwszej serii konkursu w Bischofshofen oddał skok na odległość 132,5 metra, co pozwoliło mu zająć pierwszą lokatę. W drugiej serii wystarczyło 137 metrów, aby Polak wygrał z konkurentami, którzy w drugiej serii latali wyjątkowo daleko (Norweg Robert Johansson skoczył aż 140 metrów, Andreas Wellinger tylko pół metra krócej).

Bischofshofen staje się zatem czwartą skocznią, na której w tegorocznym TCS triumfował Kamil Stoch. Do tej pory tylko Niemcowi Svenowi Hannawaldowi udało się zająć 1 miejsce we wszystkich czterech konkursach. Stoch przechodzi do historii! To piękny dzień dla polskiego sportu. Brawo!!!

dam/Fronda.pl