Sto lat Fatimy - dziś wizjonerzy zostaną świętymi

Hiacynta i Franciszek - mali pastuszkowie z Fatimy, którym objawiała się Maryja, zostaną dziś ogłoszeni świętymi, dokładnie w setną rocznicę pierwszego z objawień. W Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie rozpoczyna się msza kanonizacyjna z udziałem ponad miliona pielgrzymów z całego świata.

Decyzję w sprawie kanonizacji Ojciec Święty podjął na konsystorzu publicznym 20 kwietnia w Rzymie. 13 maja w sanktuarium w Fatimie papież Franciszek modlił się przy grobach Hiacynty, Franciszka i zmarłej w 2005 roku siostry Łucji dos Santos - świadków objawień maryjnych. Tego dnia przypada setna rocznica jednego z pierwszych objawień fatimskich.

Eucharystia jest ostatnim punktem 23-godzinnej wizyty papieża Franciszka. Beatyfikacji rodzeństwa pastuszków dokonał w Fatimie przed siedemnastoma laty Jan Paweł II. Dziewiętnasta zagraniczna pielgrzymka Franciszka odbywa się pod hasłem „Z Maryją, pielgrzym w nadziei i pokoju”.

W uroczystości kanonizacyjnej bierze udział m.in. 9-letni Lucas z Brazylii, którego medycznie niewytłumaczalne uzdrowienie stanowiło cud za wstawiennictwem nowych świętych - niezbędny do zakończenia procesu kanonizacyjnego.

Od 13 maja do października 1917 roku trojgu pastuszkom z Fatimy ukazywała się Matka Boża. W sumie było sześć objawień, których doznały dzieci w Cova da Iria. Byli to: 10-letnia Łucja dos Santos, 7-letnia Hiacynta Marto i jej brat - 9-letni Franciszek Marto. Za ich pośrednictwem Maryja wzywała ludzi do modlitwy różańcowej, nawrócenia i pokuty.

Przekazała dzieciom także trzy tajemnice fatimskie. Pierwsza zapowiadała wczesną śmierć Hiacynty i Franciszka (zmarli w wieku 10 i 11 lat). Druga - wybuch II wojny światowej, jeśli ludzie się nie nawrócą, a także dotyczyła nawrócenia Rosji i upadku komunizmu. Trzecia - mówiła o męczeństwie Kościoła i papieża, co po latach odniesiono do zamachu na Jana Pawła II.

Franciszek i Hiacynta zostali beatyfikowani w 2000 roku w Fatimie przez Jana Pawła II podczas jego trzeciej, a zarazem ostatniej wizyty w Portugalii. Beatyfikacja również odbyła się w rocznicę objawień - 13 maja. Trzecia uczestniczka objawień z 1917 roku, karmelitanka Łucja dos Santos, zmarła w 2005 roku, obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny.

emde/tvp.info

13.05.2017, 11:20