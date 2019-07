Stephen Bannon: Żonaci księża to nie jest żadne rozwiązanie

Jak dodał, do zmian w celibacie dążą tylko progresiści – i to oraz inne stawiane przez nich żądanie jest samo w sobie pewną rewolucją. Według Bannona pontyfikat papieża Franciszka pozwala bardzo wyraźnie dostrzec, gdzie przebiegają linie sporu w Kościele katolickim. Z niezwykłą jasnością zarysowały się obozy progresistów i tradycjonalistów. To oznacza, że zwykłym katolikom jest dziś nieco łatwiej zyskać orientację i przyłączyć się do słusznej strony. Ta jest naturalnie stroną tradycjonalistyczną. Zwłaszcza dlatego, powiedział Bannon, że postępujący kryzys demograficzny w zachodnich społeczeństwach niejako naturalnie przyniesie kres istnieniu progresistów. Po prostu wymrą. Co więcej także kryzys powołań pokazuje, że problem dotyczy przede wszystkim liberałów – bo w seminariach tradycyjnych powołań bynajmniej nie brakuje.