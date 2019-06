Stek na weekend. Jak właściwie przyrządzać wołowinę

Nic lepszego nad wołowinę... tylko jak ją przyrządzić? Prosta z pozoru potrawa, stek, wymaga zastosowania kilku trików, by wyszła naprawdę dobrze. Oto one.

Ok, mamy mięso. I co dalej?

– wyjmijmy ją z lodówki przynajmniej 30 minut przed planowanym smażeniem. Mięso musi być w temperaturze pokojowej. – kiedy już się odstoi, osuszmy je papierowym ręcznikiem – chcemy dobrze zrobiony stek, nie zaś kawałek duszonego mięsa. – delikatnie, wierzchem pięści ostukajmy mięso. Robi się to, aby zmienić lekko strukturę włókien mięśniowych. – korzystając z pędzelka silikonowego przesmarujmy kawałki mięsa oliwą dobrej jakości. W żadnym wypadku nie lejmy tłuszczu na patelnię! – można posolić i popieprzyć, najlepiej świeżo utłuczonym pieprzem. Z mojego doświadczenia wynika, że nie ma to znaczenia czy posolimy teraz czy po usmażeniu – naprawdę!

W końcu! Na rozgrzaną patelnię kładziemy stek/steki. Steka o wadze ok. 250 g smażymy: – 1 minutę z każdej strony na bleu (surowy, niebieski) – 1,5 minuty z każdej strony na rare (surowy, bardziej ścięty) – 2,5 minuty z każdej strony na medium (w zasadzie wychodzi taki medium rare) – 3,5 minut z każdej strony na medium well done – dłużej – na podeszwę.

Przy okazji zaznaczę, że są to orientacyjne czasy smażenia. Za każdym razem mogą się różnić w zależności od jakości i temperatury mięsa. Najlepiej sprawdzać poprzez dotknięcie palcem środkowej części steka i odnieść to do twardości:

– podbródka (lekko obok) – rare

– czubka nosa – medium

– czoła – well done.