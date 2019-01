Stefan W. planował zamach na prezydenta Dudę?! ,,Chciał zrobić coś dużego''

BraciaPatrzcieJenot 18.1.19 9:24

Dudę zabić chciał? Niby za co, jak on grzecznie w dzień i w nocy podpisuje wszystko, co mu podsuną, a w międzyczasie łapie opaleniznę na stokach, hostie po kościołach i nastrój przy świecach. Skoro Stefan W. wyszedł wyposzczony z pierdla, to raczej zamierzał sforsować ogrodzenie Pałacu Prezydenckiego, żeby podejrzeć Pierwszą Damę w łazienkach. Na pewno nawet do cel dotarło, że małżonka Dudy Prezydenta to ozdobna jest osoba i udanie się ubierająca, a więc i samo rozbieranie tym bardziej winno być smakowite.