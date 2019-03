Stefan Niesiołowski: Schetyna to odrażająca i żałosna kreatura. Powinien odejść

Skorpion 18.3.19 12:27

To już kaczor nie jest wstrętną kreaturą ? Tylko Schetyna . Jakieś podstępy Niesioł czyni. W tej PO to pełno starych wiekiem smarkaczy . Boni ich opluwa , Nesioł też , Hibnerowa ma też pretensje. Co oni wyprawiają ? Jak tak dalej pójdzie to załamie nam się podpora demokracji. Ludzie co się dzieje ? Środa też napada na czerwonych towarzyszy i Schetynę. Marcinkiewicza też wycieli. I to za co ? Przecież tylko nie płacił alimentów. Jak taj dalej pójdzie to Schetyna sam się wytnie z POKOmonów.