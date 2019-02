Stefan Horngacher chce wrócić do Niemiec

Horngacher podpisał z Polakami umowę, która obowiązuje do końca obecnego sezonu. O jego ewentualnym przejściu do Niemiec mówi się już od wielu miesięcy. ,,Praca dla tak wielkiej federacji narciarskiej byłaby oczywiście wielkim zaszczytem, ale trzeba jeszcze trochę poczekać i zobaczyć, co się wydarzy'' - powiedział Horngacher.

,,Jeszcze za wcześnie mówić o tym, kto będzie jego następcą. Ja jestem od dawna w kontakcie z niemiecką federacją i zawsze chciałem wrócić do Niemiec, do niemieckiego związku, ponieważ dobrze się tu czułem i czuję. Ale ochota to jeszcze nie wszystko. Na razie pracuję w Polsce i bardzo sobie to cenię'' - powiedział Horngacher.