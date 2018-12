Steczkowska o koszuli z napisem 'Konstytucja': Media, nie mówcie znów za mnie

Czy Justyna Steczkowska to kolejna celebrytka, która postanowiła się włączyć w bieżący spór polityczny? Dlaczego wystąpiła w zakrwawionej koszuli z napisem "Konstytucja"? Po fali komentarzy piosenkarka postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Na ile wokalistka "zamieszała się" w politykę, a na ile zrobili to za nią dziennikarze? Zobaczmy.

"To nie jest mój protest tylko wyraz artystycznej wizji skłaniającej do myślenia nad tym GDZIE W POLITYCE ZAGINĄŁ CZŁOWIEK I jego DUSZA"- napisała Steczkowska na Instagramie. Jak zadeklarowała, "nie należy do żadnej partii", a "opcja polityczna nie ma tu znaczenia".