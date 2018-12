'Stawka najwyższa w Polsce po 1989 r.' MOCNY list Kaczyńskiego

"Stawka tych wyborów będzie niezwykle wysoka, bodaj najwyższa w historii Polski po 1989 r., gdyż ważyć się w nich będą losy naszej ojczyzny, przyszłość jej dalszego rozwoju"- pisze prezes Prawa i Sprawiedliwości w liście do członków partii.

Jarosław Kaczyński wystosował specjalny list do działaczy swojej partii, którzy kandydowali w wyborach samorządowych- podała Polska Agencja Prasowa, której udało się dotrzeć do treści pisma. Polityk odnosi się do minionych wyborów samorządowych, które tak naprawdę otwierają czekający nas "maraton wyborczy". W przyszłym roku Polacy wybiorą swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, a następnie- w polskim Sejmie i Senacie, zaś w roku 2020- prezydenta.