'Stary, budź się, wyngiel przywieźli!' Wiosna Biedronia drwi z mieszkańców wsi?

man.of.Stagira 10.5.19 19:00

Sama ewolucja stygmatyzuje homoerotyzm. Stygmatyzuje zarazem ‘wędrówkę płci’. Człowiek może zdradzać ALE tylko zgodnie z ewolucją. Oto hipokryzja. Nic tego nie przebije. NIKT nie słyszał o wydziedziczonych, tych z nieprawego łoża, bękartach pochodzących ze słynnych r o d ó w homoseksualistów w całej kilka milionów lat liczącej historii ludzkości.

Takiego –RODOWEGO- materiału genetycznego e w o l u c j a nie udostępnia a wręcz wyklucza go z obiegu. Z punktu widzenia ewolucji gatunku ludzkiego nie było wobec tego czegoś takiego jak 'zdrada gejowska'. Zdradzać biologicznie mogli i mogą j e d y n i e hetero-normatywni, czyli prawdziwie seksualni w swych związkach. ‘Sex’ (scil. płeć) jest pojęciem relacyjnym stąd ‘związek’ dwóch osób fizjologicznie pod jego względem jednakowych NIE może być uznany za seksualny w pełnym słowa znaczeniu.



Dlatego nie-normatywni NIE są prawdziwie seksualni w swoich związkach, s ą niezupełni o r a z nierzeczywiści jako partnerzy seksualni (1- a personal disability). Dlatego propozycja świata wg LGBT to n i e w o l n i c t w o pod maską wolności.



Wasalizacja strony relacji w antagonizmie czyni z niej instrument bieżącej hegemonii – tworzy się przyszły p r e k a r i a t, grupa upośledzonych społecznie i emocjonalnie.

