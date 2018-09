Starsburg: beatyfikacja XIX-wiecznej mistyczki

Kościół ma nową błogosławioną. W Strasburgu do chwały ołtarzy wyniesiona została francuska mistyczka s. Alfonsa Maria Eppinger. Urodziła się w 1814 r. w Alzacji. Pochodziła z prostej chłopskiej i głęboko wierzącej rodziny.

Była najstarszym z jedenaściorga dzieci. W dzieciństwie i młodości wiele chorowała, co stało się dla niej okazją do nawiązania bliskiej relacji z Bogiem. W wieku 14 lat przystąpiła do Pierwszej Komunii i od tej pory Eucharystia stała się dla niej źródłem siły, dzięki której potrafiła sprostać wszystkim przeciwnościom.

W 1846 r. po raz pierwszy doświadczyła ekstazy. Czuła obecność Jezusa, który do niej przemawiał i pokrzepiał ją. Prosił ją o modlitwę za zbawienie wszystkich dusz, dał jej udział w cierpieniach Papieża i Kościoła, przynaglał ją by modliła się o uświęcenie kapłanów. Często też była nękana przez złego. Choć była kobietą prostą i niemal nie potrafiła się podpisać, w 1849 r. założyła Zgromadzenie Córek Boskiego Odkupiciela, którego główną misją jest pomoc chorym i ubogim.

“ Dziękujemy Bogu za tę mądrą i odważną kobietę, która poprzez swoje cierpienie, milczenie i modlitwę, dała świadectwo miłości Boga, zwłaszcza względem chorych na ciele i duszy – mówił Ojciec Święty. – Wielkie oklaski dla nowej błogosławionej…. ”

źródło: VaticanNews