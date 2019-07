Stanowczy głos Papieża ws. wojny na Ukrainie

- Spotykamy się w sytuacji trudnej i delikatnej, kiedy od ponad 5 lat jesteście rozrywani działaniami wojennymi, a ci, którzy za nie odpowiadają nie chcą się ujawnić. W konflikcie tym najwyższą cenę płacą najsłabsi i najmniejsi, a pogłębia się on poprzez fałszywą propagandę i różnego rodzaju manipulacje - tymi słowami Papież zwrócił się do Synodu Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, którego członków zaprosił do Watykanu. Jak zaznaczył, jest to rodzaj synodu poświęconego tematyce najbliższej sercu tej wspólnoty.