Staniszkis o Morawieckim: To straszne. To strasznie straszne!!!

,,Dominuje ten koszmarny oportunizm, jak się patrzy na tych młodych pisiaków, to poziom oportunizmu jest generalnie porażający'' - mówi prof. Jadwiga Staniszkis, komentując stan partii rządzącej. I krytykuje nowego premiera.

,,Tolerował łamanie rządów prawa, stał się współodpowiedzialny za to wszystko, co się działo'' - powiedziała. To ciekawe ujęcie... bo według Staniszkis Mateusz Morawiecki jest po prostu niebezpieczy dla Polski. Łączy w sobie ,,niezaprzeczalne kompetencje, oportunizm i ambicje'', a to jest właśnie ,,niebezpieczne'', ocenia politolog w rozmowie z innpoland.pl.

W ocenie Staniszkis Morawiecki tolerując ,,łamanie rządów prawa'' okazał się oportunistą, czyli wykazał ,,najgorszą cechę młodych pisiaków''. Oni ,,są gotowi na wszystko'', mówi profesor.

Staniszkis oceniła też, że Morawieckiego należy cenić jako ,,sprawnego technokratę'', ale brakuje mu rzekomo ,,długofalowej wizji'' i ,,pryncypiów''.

Na koniec ocenia gorzko: ,, Obecność [Morawieckiego] byłaby sygnałem, że wszystko jest już uporządkowane: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, prawo i instytucje. I teraz zaczynamy od nowa, budujemy na tym fundamencie. Ale tylko słabi ludzie sądzą, że likwidując obszary niezależności, tworzy się silny fundament. Dla mnie te frustracje i kompleksy pisiaków są porażające''.

mod/innpoland.pl