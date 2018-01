Staniszkis grzmi: Nadchodzi katastrofa, Kaczyński to wie!!!

Jadwiga Staniszkis, socjolog kiedyś wspierająca politykę prawicy, dziś nie ustaje w takach na rząd PiS. Tym razem ta gorliwa krytyk PZPR wzięła udział w programie Moniki Olejnik na antenie TVN, gdzie wespół z Ryszardem Bugajem bolała ostentacyjnie nad tym, jak niszczony jest rzekomo kraj.



,,Reakcja Unii Europejskiej na łamanie praworządności powinna być bardzo ostra. Został zniszczony Trybunał Konstytucyjny i podział władz'' - powiedziała Jadwiga Staniszkis.

W rozmowie z Monią Olejnik na antenie TVN24 ta ,,praworządna'' socjolog ubolewała, że w Polsce jest ,,rosnące poparcie społeczne'' dla PiS i następuje ,,atak na elity'' oraz szerzy się ,,myślenie w kategoriach hierarchii'.



Staniszkis uznała, że Jarosław Kaczyński jest świadomy... doprowadzenia Polski do katastrofy. ,, Myślę, że Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę z katastrofy państwa, ale nie wie, jak się z tego wycofać, nie poświęcając ludzi, którzy starając się być lojalnymi, poszli dalej niż on by oczekiwał. Sądzę, że też jest tragiczną postacią w tym wszystkim'' - stwierdziła.



Socjolog jako na jeden z pozytywnych elementów w dzisiejszej sytuacji wskazała na Kościół katolicki. ,, Wczoraj prymas mówił nie naród, nie państwo jest ważne, tylko człowiek. To był pierwszy raz, kiedy Kościół tak silnie zareagował'' - stwierdziła.

mod/tvn24.pl