Staniszkis chciałaby Trybunału Stanu dla Prezydenta. Za co?

reklama

screenshot/TVP reklama

Prof. Jadwiga Staniszkis grozi prezydentowi Trybunałem Stanu. Powodem rzekome łamanie konstytucji.

Profesor Staniszkis odniosła się do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy z 3 maja, kiedy nawoływał, aby w 2018 roku przeprowadzić referendum konstytucyjne. Przypomnijmy, że prezydent mówił: „Czas na ważną debatę konstytucyjną (…) Czas na debatę z udziałem polskiego narodu”.

Staniszkis postanowiła skomentować słowa prezydenta i uznała go za człowieka, który nie powinien wypowiadać się o konstytucji, gdyż należy do grupy osób „łamiących permanentnie” ustawę zasadniczą. Według Jadwigi Staniszkis „W wypadku prezydenta, którego moim zdaniem, mam nadzieję, czeka Trybunał Stanu za łamanie konstytucji, stworzenie nowej, usprawiedliwiającej to, co teraz robią czy legalizującą to wszystko, to byłoby osłabienie tego zagrożenia”.

Co więcej, Staniszkis uważa, że obecna sytuacja w Polsce przypomina czasy Republiki Weimarskiej, „gdzie z kwitnącej demokracji legalnie stworzono system autorytarny”.

Kolejny atak Profesor Staniszkis miał miejsce na antenie TVN24.

krp/TVN24, Fronda.pl

5.05.2017, 15:48