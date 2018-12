Stanisławowi G. postawiono kolejne zarzuty!

Dzisiaj (20 grudnia 2018 roku) prokurator dokonał zabezpieczania mienia podejrzanego na poczet grożącej kary grzywny w wysokości co najmniej osiemset czterdzieści tysięcy złotych oraz przepadku korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowych w wysokości co najmniej siedmiuset trzydziestu trzech tysięcy złotych i kosztów sądowych w wysokości co najmniej dziesięciu tysięcy złotych, poprzez obciążenie hipoteką 4 nieruchomości należących do Stanisława G. oraz ustanowienie zakazu zbywania i obciążania co do dwóch kolejnych nieruchomości tego podejrzanego, w tym nieruchomości w Chorwacji.