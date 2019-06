Stanisław Żaryn ostrzega: Rosyjskie wpływy w Polsce

- To jest szereg różnego rodzaju operacji, które mają na celu sianie chaosu informacyjnego, promowanie konkretnych środowisk, które mogą być z punktu widzenia autora takiej operacji korzystne, a także pewnego rodzaju podgrzewanie atmosfery po to, żeby w kraju atakowanym nie było spokojnej debaty – tłumaczył rzecznik.

- Przede wszystkim powinniśmy myśleć o polityce Federacji Rosyjskiej wobec Polski, ale również wobec krajów Zachodu, a w szczególności krajów NATO. Możemy sobie analizować, którego rodzaju tezy i narracje są korzystne dla Federacji Rosyjskiej. To, co jest jawną sprawą, to jest kwestia współpracy militarnej między sojusznikami natowskimi. Jesteśmy świeżo po podpisaniu umów o nowej obecności sojuszniczej w Polsce. To są tego typu tematy, które na pewno propagandzie rosyjskiej nie umykają i ona działa wprost, mając na celu osłabienie poziomu zabezpieczania Polski jako państwa i całej wschodniej flanki NATO - dodawał