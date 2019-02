Stanisław Tyszka: Szef MSZ Izraela musi być persona non grata

"Jeżeli, jako państwo, nie zaczniemy w końcu zdecydowanie reagować na obraźliwe dla Polaków wypowiedzi polityków zagranicznych, to nie będziemy na świecie szanowani" - napisał w specjalnym liście poseł Stanisław Tyszka. W wiadomości kierowanej do szefa MSZ Jacka Czaputowicza namawia on ministra do nadania szefowi MSZ Izraela status persona non grata w Polsce.