Stanisław Piotrowicz: Będziemy reformować tak, jak chcą tego Polacy

„My nie rozdajemy pieniędzy, my inwestujemy. Wcześniej mówiono, że dziecko to koszt, a my mówimy: dziecko to jest inwestycja, to jest przyszłość narodu, to jest przyszłość państwa. O dzieci musimy się wszyscy troszczyć, jeżeli chcemy przetrwać jako naród” - mówił Stanisław Piotrowicz.