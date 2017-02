Stanisław Pięta dla Frondy: Wycofać z obrotu ellaOne i nie słuchać lewackiego jazgotu!

reklama

Fot. Adrian Gycuk via WIkipedia, CC 4.0 / HRA Phama via Wikipedia, CC 4.0

Fronda.pl: Tabletki ellaOne znów mają wrócić na listę leków, do których sprzedaży potrzebna będzie recepta. Dlaczego jest to tak ważne?

Stanisław Pieta, poseł, PiS: To oczywiste. Odpowiedzialny rząd nie może tolerować sytuacji, w której dostępny jest bez ograniczeń środek mający właściwości poronne. Środek, który jest dostępny dla gimnazjalistek, często nadużywany, a także szkodliwy dla zdrowia. Te tabletki zawierają agresywne substancje, silnie szkodzące zdrowiu kobiety. Nie ma żadnego powodu, by w ogóle środek taki był w sprzedaży, nie tylko na receptę. Ograniczenie dostępności tabletek wczesnoporonnych jest krokiem w dobrym kierunku, jednak mojej ocenie powinny być one w ogóle wycofane z aptek.

Sądzi Pan, że w dalszej perspektywie rzeczywiście do tego dojdzie, czy raczej pozostaniemy przy obecnym rozwiązaniu? Minister Radziwiłł podkreślał, że antykoncepcja awaryjna powinna być sprzedawana przynajmniej na receptę.

Zamierzam apelować do ministra Radziwiłła o to, by tabletki w ogóle nie były dopuszczone do obrotu. Przygotowuję w tej sprawie interpelację z podaniem konkretnych argumentów przemawiających za wyeliminowaniem z rynku ellaOne. Mam nadzieję, że moje argumenty zostaną uwzględnione. To nie jest to coś, czego kobiety naprawdę potrzebują. Nie godzę się zresztą z tego rodzaju terminologią. Nie możemy tolerować obrotu środkami, które mają skutek poronny, czyli skutkiem jego zażycia jest unicestwienie ludzkiego istnienia. Mam nadzieję, że argumenty odwołujące się tak do zdrowia jak i do etyki dotrą do Ministerstwa Zdrowia.

Media lewicowe grzmią, że omawiana sytuacja jest zamachem na wolność kobiet, które wcześniej dostały możliwość, aby radzić sobie z „problemem”, jakim jest zajście w niechcianą ciążę. Co sądzi Pan o oprostestowaniu zmian, które mają zajść w prawie?

Zupełnie nie interesuje mnie ten lewacki jazgot. Nie przejmuję się tym i innym radzę to samo. Tego typu głosy należy ignorować i na wszelkie sposoby ignorować popularność tego typu mediów – nie oglądać, nie umieszczać ogłoszeń, nie umieszczać reklam, ogółem bojkotować media niszczące naszą kulturę i tożsamość narodową. Media te popierają wprowadzenie rozwiązań prawnych, które w Europie zachodniej doprowadziły do głębokiej degeneracji społecznej, niszczenia rodziny, zaniku jedności, pozbawienia opieki ludzi starszych. Ta destrukcyjna rola środowisk lewicowych musi zostać wyraźnie napiętnowana. Jest to cywilizacyjna gangrena, prowadząca do unicestwienia społeczeństw zachodnich. Nie tylko do obniżenia dzietności, pogorszenia stanu zdrowia, zniszczenia rodziny, ale nawet do zaniku instynktu życia. Kraje Europy zachodniej nie radzą sobie z żadnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi i systematycznie popadają w pewien obłęd kulturowy. Innymi słowy, są na drodze do zagłady. Ostatnio w mediach społecznościowych niezwykle popularny jest film, przedstawiający paniczną ucieczkę francuskiej policji przed tłumem agresywnych, islamskich demonstrantów. Powinniśmy się zastanowić, gdzie my jesteśmy. Przecież w takich okolicznościach policja powinna użyć broni. Policja uciekająca przed demonstrantami jest dowodem na to, że Francja przestaje istnieć.

Dziękujemy za rozmowę.

20.02.2017, 17:45