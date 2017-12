Stanisław Pięta dla Frondy: Polscy wojskowi w czapkach 'Aurory', w tle współpraca z FSB

Luiza Dołęgowska, fronda.pl: Żandarmeria Wojskowa doprowadziła na przesłuchanie do prokuratury generała Piotra Pytla, byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, który dobrowolnie nie stawił się na wezwanie prokuratury. Zarzuty dotyczą współpracy z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa panów Pytla i . J. Noska. Donald Tusk wsparł ich obydwu pisząc na TT że '' byli i są wzorem odpowiedzialności, patriotyzmu i honoru''. Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie?

Poseł Stanisław Pięta (PiS): To są ludzie takiego samego honoru, jak generał Kiszczak czy generał Jaruzelski, wspierani i określani w ten sposób przez ich duchowego ojca, Adami Michnika. Jeżeli na ścianach SKW wiszą emblematy Federalnej Służby Bezpieczeństwa, jeżeli polscy oficerowie fotografują się w czapkach z krążownika Aurora, który jest symbolem tego ogromnego zła, które przyniosło śmierć 100 mln ludzi na świecie, bo to przecież od tego się to barbarzyństwo zaczęło - więc jeżeli polski oficer nakłada sobie na głowę czapkę z krążownika Aurora, to jakby pluł na tych wszystkich, którzy zginęli z rąk Czeki (policji politycznej w Rosji Sowieckiej w latach 1917–1922, przyp. red.), NKWD, KGB, z rąk komunistycznych siepaczy na całym świecie. To powinno się kończyć degradacją.

A współpraca polskiego kontrwywiadu z agentami rosyjskch służb, szkolenia, stała wymiana informacji, wręcz świetna komitywa z nimi - czy to nie jest szokujące?

Mnie to nie zaskakuje, że ci ludzie współpracowali, wedle tych informacji, które się ukazują w mediach, z Federalna Służbą Bezpieczeństwa. Taki było może przyzwolenie ze strony czynników politycznych, bo to, że ci panowie współpracowali w sposób nieoficjalny to nie oznacza, że nie było takich, którzy współpracowali w sposób oficjalny i do tych ludzi należy pan Tusk, pan Sikorski, który znany był choćby z tego, że wypowiadał się w sposób aprobatywny o przyjęciu Rosji do NATO. Znany był też i z tej strony, że organizował wykłady ministra Ławrowa dla polskich dyplomatów, a wreszcie ze swojego haniebnego zachowania w Kijowie, gdzie groził śmiercią Ukraińcom, którzy właśnie zeszli z Majdanu, jeżeli nie podpiszą porozumienia z putinowską marionetką, ówczesnym prezydentem Janukowyczem, który był już postacią całkowicie politycznie martwą, który pakował walizki z pieniędzmi i który uciekał w panicznym strachu z Kijowa.

I tam właśnie, jako tak naprawdę reprezentant interesów Kremla występował minister Sikorski, namawiając Ukraińców do podpisania porozumienia z Janukowyczem - wygrażając im, zapowiadając, że będą martwi, jeżeli nie podpiszą tego porozumienia - przecież taka była linia polityczna Platformy Obywatelskiej - całkowita uległość względem polityki rosyjskiej. Pamiętamy, czym się to skończyło: tragicznym kwietniem 2010 roku i grą Tuska przeciwko własnemu państwu, przeciwko własnemu prezydentowi; grą Tuska, który chciał się jakoś ogrzać w cieple rosyjskiego premiera Władimira Putina.

Najpierw miało nastąpić wywołanie wrażenia prześladowania p. Pytla - były tweety żony, że ''idą po męża'', potem odmowa złożenia zeznań w prokuraturze a na końcu żale m. in. dla TVN i Onetu, że to ,,sprawa polityczna''. TVN był jak zwykle na straży ''honoru byłego funkcjonariusza SKW''.



To mnie nie zaskakuje, ten obóz promoskiewski obejmuje nie tylko ludzi w sposób jawny czy półjawny deklarujących poparcie czy sympatię do Moskwy, ale obejmuje także media, które powstały przy udziale ludzi jednoznacznie zaangażowanych w budowę i wspieranie reżimu komunistycznego. Niestety - do takich mediów w Polsce należy TVN, na którego powstanie miał wpływ pan Mariusz Walter, osoba ciesząca się uznaniem Jerzego Urbana w okresie rządów sowieckich okupantów.

I na koniec - pytanie o rekonstrukcję rządu: czy wśród posłów PiS panuje jednomyślność w kwestii potrzeby zmian w rządzie i ewentualnej dymisji gabinetu premier Beaty Szydło, o ile taka będzie potrzeba wskazana przez szefa PiS?

Dyskusje trwają, ale wszyscy uważają, ze oceną, która zaprezentuje pan premier Jarosław Kaczyński jest oceną bezdyskusyjną, Wszyscy szanują zarówno premier Beatę Szydło jak i premiera Mateusza Morawieckiego, bo są to postacie zapisane już dzisiaj w historii Polski. Natomiast zdanie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który jest twórcą całej koncepcji zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy i rzeczywistego odrodzenia Niepodległej Polski, bez którego Polacy nie mogliby odbudowywać swojej państwowości, odbudowywać swojej siły, gospodarki, odtworzyć polskiej armii - zdanie Jarosława Kaczyńskiego jest dla członków Prawa i Sprawiedliwości niepodważalne.

