Stanisław Pięta dla Frondy: Odpowiedź na rosyjską propagandę: Mierzeja Wiślana zostanie przekopana

Luiza Dołęgowska, Fronda.pl: W rosyjskiej stacji telewizyjnej Rossija 1 pojawił się obszerny materiał na temat planowanego przez polski rząd przekopu Mierzei Wiślanej, w którym jest mowa nie tylko o potencjalnych zagrożenia dla „unikalnego ekosystemu, rybołówstwa i turystyki”, ale też o wykorzystaniu portu w Elblągu dla celów Wschodniej Flanki NATO. Czy to jest początek rosyjskiej wojny propagandowej w sprawie tego projektu?

Stanisław Pięta, poseł Prawo i Sprawiedliwość: Nie będziemy zwracać uwagi na te głosy. Nasze racje zostały już dawno zaprezentowane. Problem nie powstałby, gdyby nie restrykcyjne działania rosyjskie, gdyby nie szykany sosowane wobec polskich turystów, polskich żeglarzy. Choćby nie wiem co napisano, powiedziano i zaśpiewano w rosyjskich mediach, Mierzeja Wiślana zostanie przekopana i będzie pełniła ważne funkcje gospodarcze.

Polska ma prawo korzystać ze swoich zasobów, ma prawo również korzystać ze swoich wód terytorialnych i rozwijać gospodarkę morską tak, jak uważa to za stosowne dla realizacji swoich interesów gospodarczych i urzeczywistnienia swojej racji stanu.

Jeżeli strona rosyjska podejmuje jakieś prace inżynieryjne, budowlane, jeżeli Rosja chce sobie na swoim terytorium przekopać jakikolwiek odcinek mierzi czy inną część swojego kraju, to jest to wewnętrzna sprawa Federacji Rosyjskiej. My tego ani nie krytykujemy ani nie zabraniamy ale też nie życzymy sobie tego rodzaju uwag. To jest nasza sprawa.

Czyli działajmy według zasady „my nie przeszkadzamy wam, wy nie przeszkadzajcie nam”?

Tak się składa, że Elbląg należy do Rzeczpospolitej Polskiej i polscy przedsiębiorcy, mieszkańcy Elbląga będą korzystać z pełni przysługujących im praw. Mamy prawo rozwijać port w Elblągu.

Jak w takim razie powinniśmy reagować na taką propagandę?

Myślę, że najlepszą reakcją jest ignorowanie tych głosów i cierpliwe przedstawianie swoich racji. Nasze racje są uczciwe, nie stoi za nimi chęć żadnej manipulacji, czy jakieś nieczystej gry. Chcemy wykorzystać potencjał Elbląga, potencjał portu w Elblągu, chcemy aby rozwijała się turystyka i transport morski w ramach, w jakich jest to możliwe. Zdajemy sobie sprawę, że transatlantyki do Elbląga nie wpłyną.

Czy w związku z atakami na ten projekt, rząd powinien przygotować kampanię informacyjną na temat projektu przekopu Mierzei Wiślanej?

Nie ma takiej potrzeby. Należy przywieźć sprzęt i po prostu wykonać prace.

Dziękuję za rozmowę.

26.04.2017, 14:40