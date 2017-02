Stanisław Pięta dla Frondy: HGW powinna zrzec się urzędu prezydenta Warszawy!

reklama

Fot: YouTube/Wsensietv reklama

Fronda.pl: Afera reprywatyzacyjna trwa w najlepsze. CBA zatrzymała trzy kolejne osoby, w tym jednego byłego i dwóch obecnych pracowników warszawskiego ratusza. Co to mówi o skali tej afery?

Stanisław Pięta, poseł PiS: Policja i CBA muszą zrobić wszystko, aby urzędnicy, którzy dopuścili się przestępstw, ponieśli odpowiedzialność i zostali ukarani. To, że następują kolejne zatrzymania osobiście odbieram pozytywnie. Świadczy to o postępach śledztwa i o tym, że prokuratura pozyskuje nowe informacje pozwalające na zatrzymania kolejnych osób uwikłanych w sprawę. Sytuacja, w której dochodzi do przywłaszczenia setek nieruchomości w stolicy, a tysiące lokatorów narażonych jest na utracenia swojego miejsca zamieszkania nie może być tolerowana w normalnym państwie. Czas tolerowania tego rodzaju patologii się skończył.

Czy to pokazuje też szersze zjawisko, chociażby konieczność zmian w funkcjonowaniu samej Warszawy?

Bez wątpienia tego rodzaju działalność i na taką skalę byłaby niemożliwa, gdyby nie było swego rodzaju parasola ochronnego. Do tego dochodzi daleko idąca współpraca urzędników samorządowych, adwokatów, sędziów, czy notariuszy. Ten system wyłudzania odszkodowań, okradania skarbu państwa i prawowitych właścicieli musi być zastopowany.

Czy tym „parasolem ochronnym” dla nieprawidłowości związanych z reprywatyzacją była Hanna Gronkiewicz-Waltz?

Bez wątpienia tak. Z doniesień prasowych wiemy, że także rodzina pani prezydent w sposób nie do końca jasny nabyła nieruchomość przy Noakowskiego 16. W tych okolicznościach, w mojej ocenie pani Gronkiewicz-Waltz powinna po prostu zrzec się urzędu prezydenta Warszawy. Niezależnie od tego odpowiednie służby będą wypełniały swe zadania zgodnie z obowiązującym prawem.

Jakby pan skomentował fakt, że Hanna Gronkiewicz-Waltz rozpoczęła urlop właśnie wtedy, gdy miała się wytłumaczyć z nieprawidłowości jakie dotyczyły reprywatyzacji?

Jest to zaskakują i bardzo niefortunna zbieżność. Wszystko wskazuje na to, że pani prezydent nie zamierza się tłumaczyć w sprawie nieprawidłowości dotyczących reprywatyzacji. To dla wszystkich Warszawiaków chyba jest jasne.

Dziękujemy za rozmowę.

8.02.2017, 20:39