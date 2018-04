Stanisław Michalkiewicz w szpitalu. ,,Stan ciężki''

Stanisław Michalkiewicz, znany i w niektórych kręgach prawicowych bardzo popularny publicysta, znajduje się w stanie ciężkim w szpitalu.

O tym fakcie poinformował w nocy z czwartku na piątek na facebooku portal ,,Magna Polonia''. Nie wiadomo, co jest przyczyną hospitalizacji.

,,Nie mamy na tę chwilę upoważnienia do informowania o szczegółach. Stan chorobowy'' - odpowiedział tylko portal zatroskanym o Stanisława Michalkiewicza czytelnikom.

Część mediów zwraca uwagę, że w ostatnich dniach z powodów zdrowotnych odwołano już jedno spotkanie z Michalkiewiczem. Według portalu ,,wmeritum'' chodziłoby o zapalenie oskrzeli. Mówi się też o problemach z sercem.

MODLITWA ZA CHOREGO

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze i dawco życia, wiekuisty Lekarzu wierzących, spojrzyj na N., który choruje. Wejrzyj na jego cielesne i duchowe cierpienia. Udziel mu swojej pomocy, aby, jeśli zgadza się to z Twoją najświętszą wolą, mógł on znowu służyć Tobie i ludziom, Twoim dzieciom. Racz sprawić, aby nabrał zaufania do Twojej ojcowskiej dobroci.

Wszechmogący, wieczny Boże, miłosierny Lekarzu dusz i ciał Twoich dzieci, wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorego, dla którego upraszamy Twoje zmiłowanie, aby odzyskawszy zdrowie złożył Ci dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.