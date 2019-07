Stanisław Karczewski: Ukraina w UE? Tak, ale bez Bandery

Dziś, 11 lipca, wspominamy Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. To Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Stanisław Karczewski w rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” przyznał, że nie unika rozmów ani spotkań z ukraińskimi politykami na ten temat.

„[…] wprost przeciwnie, staram się by było ich jak najwięcej” - podkreślił marszałek Senatu.

„Jesteśmy ambasadorami Ukrainy w dążeniach do członkostwa w Unii Europejskiej i strukturach NATO, ale nigdy nie pozwolimy na to, żeby weszła do UE ze sztandarem z Banderą. Jesteśmy tutaj pryncypialni, stanowczy”.