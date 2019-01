Stanisław Karczewski: To opis właściwie kryształowo czystego pana prezesa Kaczyńskiego

29.1.19 16:57

To ma byc ten kryształowo czysty człowiek? To czemu łamie prawo. Partia polityczna nie może prowadzić działalności gospodarczej, ale co tam prawo. Wieżowiec musi być żeby PiS zarabiał kokosy dla ludzi bliskich Kaczyńskiemu. A że zostanie wybudowany ze spolecznych środków to kogo to obchodzi. Willa Kaczyńskiego też została przebudowana za społeczne pieniądze. Kaczyński jeździ ministerialnym samochodem, ma ochronę 24 godz. na dobę, ktora kosztuje podatników ponad 3 mln. zł. rocznie. I to jest ten kryształowo uczciwy człowiek?

Prywatna republika Jarosława Kaczyńskiego. Firma Srebrna, która chce zbudować wieżowiec to finansowe zaplecze PiS