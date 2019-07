Stanisław Karczewski: Polityków mierzy się miarą wiarygodności, nie obietnic

Polska polityka musi być inna. Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli - to są zasady, którymi będziemy się kierować - zadeklarowała premier Beata Szydło w expose! Teraz brzmi to jak żart...



następny "wiarygodny"...



"W żadnym wypadku nie zostanę premierem, jeśli mój brat Lech wygra wybory prezydenckie. Byłaby to sytuacja nie do zaakceptowania przez polskie społeczeństwo" -obietnica Jarosława Kaczyńskiego (premiera w latach 2006-07) z wyborów z 2005 r.

